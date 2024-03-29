يُعرض مسلسل آسر ياسين على قنوات ومنصات عدة، وتدور أحداثه حول زوجين شابين «ليلى» و«مروان» اللذين يواجهان مرض ابنهما بسرطان الدم، وخلال الفحوصات يكتشف الأب مفاجآت تتمحور حول أبوته للطفل، وعُرضت 3 حلقات من المسلسل حتى الآن، والحلقة الرابعة موعدها مساء اليوم كما أنّ هناك موعد إعادة مسلسل دون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 4.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 4

بالنسبة إلى موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 4، فيعاد في الـ 5 صباحاً والـ 12 ظهراً، أما موعد الإعادة لـ العمل الدرامي للنجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد على قناة dmc دراما فيعاد في الـ12 منتصف الليل، كما يعرض على منصة watch it الرقمية.

أبطال ونجوم مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

يشارك في مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc، كوكبة من نجوم الفن والدراما، الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد والفنان أحمد خالد صالح مع ظهور مميز للفنانة نهال عنبر والفنانة حنان سليمان، والعمل الدرامي من إخراج هاني خليفة ومن تأليف ألما كفارنة والموسيقى التصويرية لـ خالد الكمار والإنتاج لـ محمد مشيش.