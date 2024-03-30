أمريكا ترسل دفعة أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.. «25 طائرة و2300 قنبلة»

سمحت الولايات المتحدة بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، حسبما قال مصدران مطلعان لصحيفة «الجارديان» البريطانية، وذلك في الوقت الذي تعرب فيه واشنطن علنًا عن مخاوفها بشأن هجوم عسكري إسرائيلي متوقع في رفح الفلسطينية.

أنواع الأسلحة التي ستحصل عليها دولة الاحتلال

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن الأسلحة التي ستمد واشنطن قوات الاحتلال بها، والتي تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK-84 زنة 2000 رطل، و500 قنبلة من طراز MK-82 زنة 500 رطل.

وتأتي هذه الحزمة من الأسلحة، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية قوية، بسبب حملة القصف المستمرة والهجوم البري في غزة، وفي الوقت الذي يدعو فيه بعض أعضاء حزب جو بايدن، إلى قطع المساعدات العسكرية الأمريكية.

وانتقد بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يوفر لها إحساسًا بالإفلات من العقاب، بينما اعترف بايدن نفسه أمس الجمعة بالألم الذي يشعر به العديد من العرب الأمريكيين، بسبب الحرب في غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل وهجومها العسكري، ومع ذلك، فقد تعهد بمواصلة دعمه لإسرائيل على الرغم من الخلاف العلني المتزايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفض البيت الأبيض التعليق على عمليات نقل الأسلحة.

ويأتي القرار بشأن الأسلحة، بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث ناقش احتياجات إسرائيل من الأسلحة مع نظرائه الأمريكيين.

جيش الاحتلال يعتمد على أمريكا بشكل كامل

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية فأن دولة الاحتلال تعتمد على الولايات المتحدة بوضوح في الحرب، مع وصول الأسلحة في غضون أيام، مؤكدة أن تدهور العلاقات من شأنه أن يضر ليس فقط بالولايات المتحدة، ولكن بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدي إلى ضائقة اقتصادية وزيادة الضرائب.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل نقل 25 طائرة من طراز F35 إلى إسرائيل، ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي سبق أن وافق عليها الكونجرس الأمريكي عام 2008، كما تمّت الموافقة على صفقة القنابل منذ سنوات عديدة، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها.