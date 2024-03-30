نفد الصبر.. تغير مفاجئ في موقف ثاني أكبر مورد أسلحة لإسرائيل

يبدو أن الحكومة في ألمانيا بدأت تفقد صبرها بخصوص الوضع في قطاع غزة، بعدما أدلى المستشار أولاف شولتز ووزيرة خارجيته أنالينا باربوك، في نيويورك، بتصريحات انتقد فيها ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

تراجع الموقف الألماني الداعم لإسرائيل

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أكد مسؤولون ألمان ومسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه مع مرور الوقت تراجع الموقف الألماني الداعم لدولة الاحتلال.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تفرج ألمانيا عن أموال المساعدات لنشاطات الأونروا في غزة في شهر مايو المقبل، بعدما أضافت أنها ستضخ أكثر من 30 مليون يورو للأونروا هذا العام.

ويأتي هذا التقرير على خلفية المزيد من التصريحات الانتقادية التي صدرت في ألمانيا، التي تٌعد ثاني أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.

قلق ألماني بشأن العملية المخطط لها في رفح

وكان المستشار الألماني من بين أوائل القادة الذين حضروا إلى الأراضي المحتلة، بعد 7 أكتوبر للتعبير عن دعمه لإسرائيل، ولكن في زيارة أخرى هذا الشهر، وفي ظل القلق بشأن العملية المخطط لها في رفح، قال إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: «لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يموت الناس في غزة من الجوع» متسائلًا عن كيفية تبرير التكلفة البشرية الباهظة، المتمثلة في استشهاد ما يزيد على 32 ألف فلسطيني بسبب الحرب.

وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا في ألمانيا، إلى أن ما يقرب من 70% من سكانها، يعتقدون أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها.