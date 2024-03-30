حدث ليلا.. قتلى بصفوف الاحتلال وأمريكا تمد إسرائيل بالقنابل وغياب بابا الفاتيكان

شهدت ساعات الليل العديد من الأحداث المهمة، في أنحاء مختلفة من العالم، والتي كان أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لليوم الـ176 على التوالي.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات الماضية، في مختلف أنحاء العالم، والتي جاءت كالآتي:

استشهاد طفل وإصابة شابين بجروح خطيرة

استشهد طفل وأصيب شابان أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، قرية قباطية جنوب جنين، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الدكتور فواز حماد مدير مستشفى الرازي في جنين، استشهاد الطفل معتصم نبيل أبو عابد البالغ من العمر 13 عامًا، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى الآن، 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.

فصائل فلسطينية تستهدف قوات الاحتلال

وأعلنت فصائل فلسطينية نجاحها في استهداف مجموعة من جنود الاحتلال، الذين وقعوا بين قتيل وجريح في أثناء تحصنهم داخل مبنى بمحيط مجمع الشفاء بمدينة غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن استهداف قصف مدفعي إسرائيلي لأطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

غياب بابا الفاتيكان عن حدث كنسي مهم

غاب البابا فرانسيس عن موكب الجمعة العظيمة في الكولوسيوم بروما في اللحظة الأخيرة، فيما وصفه الفاتيكان بأنه محاولة للحفاظ على صحته، قبل المزيد من ارتباطات أسبوع عيد الفصح، إذ يؤدي عدم الحضور المفاجئ للبابا فرانسيس البالغ من العمر 87 عامًا إلى تجديد المخاوف، بشأن تراجع صحته.

ويستخدم بابا الفاتيكان عصا أو كرسيًا متحركًا للتنقل بسبب مرض في الركبة، ويعاني من نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية والإنفلونزا.

أمريكا تمد الاحتلال بآلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات

أعلنت الولايات المتحدة نقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن الأسلحة التي ستمد واشنطن قوات الاحتلال بها، والتي تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK-84 زنة 2000 رطل، و500 قنبلة من طراز MK-82 زنة 500 رطل، بالإضافة إلى 25 طائرة متطورة من طراف F35.