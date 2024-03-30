تفاصيل قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في 3 بنوك

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري باقة مميزة من عروض قروض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتتنافس في تقديم أكبر قيمة تمويلية وبأقل عائد وفترة سداد طويلة لاسيما لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء للبنوك.

وترصد لكم «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل في 3 بنوك:

قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من البنك الأهلي المصري

تصل مدة سداد القرض إلى 20 سنة، ويشترط ألا يقل سن المقترض عن 21 ولا يزيد عن 65 سنة، وكذا يشترط ألا يزيد الحد الأقصى لقيمة الوحدة عن 2025 مليون جنيه، وتصل قيمة التمويل إلى 80% من إجمالي قيمة الوحدة، ويبلغ سعر الفائدة 8% متناقصة.

قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من بنك مصر

تصل فترة سداد القرض إلى 20 سنة، بفائدة 8% متناقصة سنويا، وتصل قيمة التمويل العقاري إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، ويدخل هذا القرض في إطار مبادرة البنك المركزي المصري.

قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من بنك التعمير والإسكان

تصل فترة سداد هذا القرض إلى 20 سنة، ويبلغ الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد نحو 40000 جنيه، بينما يشترط أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة نحو 50000 جنيه، وتبلغ قيمة التمويل 80% من قيمة الوحدة.