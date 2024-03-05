مدة القرض تصل لـ25 عاما.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي، عددًا من برامج التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري.

وبالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%، نرصد تفاصيلها في السطور التالية، بحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية.

تكون الفئة المستهدفة من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بكافة الفئات، ويبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 2 مليون ونصف.

شروط الحصول على التمويل العقاري من التنمية الصناعية

وبالنسبة لشروط الدخل الشهري، ذكر بنك التنمية الصناعية، أن الحد الأقصى للدخل الشهري بالنسبة للأعزب 40 ألف جنيه، والحد الأقصى للدخل الشهري بالنسبة للأسرة 50 ألف جنيه.

وعن الحد الأدنى لعمر العميل للحصول على التمويل العقاري لمتوسطي الدخل هو 21 عامًا، فيما يكون الحد الأقصى لمدة القرض 25 عامًا.

مميزات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

ومن المميزات التي تقدمها مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%، أنها بدون مصاريف استعلام، وإمكانية التأمين على الحياة مجانًا، بالإضافة إلى فتح الحساب مجانًا، والتأمين على الوحدة ضد خطر الحريق.