أسعار الفائدة على القرض الشخصي في 4 بنوك.. فترة السداد تصل لـ12 سنة

يقدم عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مجموعة من القروض التي تتناسب مع ظروف العملاء، وذلك لتلبية الاحتياجات المالية المتزايدة للمواطنين، ومن ضمنها القرض الشخصي المقدم من البنوك للموظفين العاملين بالقطاع العام والهيئات الحكومية المختلفة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الفائدة الجديدة على القرض الشخصي في 4 بنوك، وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك.

فائدة القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

تصل نسبة الفائدة على القرض الشخصي المقدم من البنك الأهلي المصري إلى نحو 29.75% متناقصة، وبفترة سداد تمتد حتى 12 سنة، وبقيمة تمويل تبلغ 2.5 مليون جنيه بضمان تحويل الراتب، و3 ملايين بضمان تحويل مكافاة نهاية الخدمة.

فائدة القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي cib

تبدأ الفائدة على القرض الشخصي المقدم من البنك التجاري الدولي من 27% إلى 36%، وبفترة سداد تمتد لـ8 سنوات، وتبدأ قيمة التمويل من 3000 جنيه حتى 3 مليون جنيه، وبحد أدنى لصافي الراتب للعميل نحو 2600 جنيه بضمان الراتب الشهري، و10 آلاف جنيه بضمان الأعمال الحرة.

فائدة القرض الشخصي من البنك الزراعي المصري

تبلغ نسبة الفائدة على القرض الشخصي المقدم من البنك الزراعي المصري نحو 24% متناقصة، وبفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات، وبقيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

فائدة القرض الشخصي من بنك القاهرة

تصل نسبة الفائدة على القرض لبشخصي المقدم من بنك القاهرة لموظفي البنوك إلى 21.5% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى للقرض نحو 5000 جنيه، وفترة سداد تصل إلى 12 سنة.