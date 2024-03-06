ضوابط التقدم بشكوى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي، طرقًا مختلفة للتواصل مع المواطنين، من خلال الخدمات المتاحة لتسهيل عملية التقديم ومنظومة تلقي شكاوى ومقترحات المواطنين، فيما يخص حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها من خلال الصندوق لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال الخط الساخن على أرقام «1188 - 5777 - 5999» أو الرقم الأرضي «090071117» يوميًا من الـ9 صباحًا إلى الـ6 مساءً عدا الجمعة والسبت، أو من خلال تقديم الطلب بمركز خدمة المواطنين بالموقع الإلكتروني للصندوق.

ضوابط التقدم بشكوى لصندوق الإسكان الاجتماعي

وحدد الصندوق قائمة من الضوابط عند التقدم بشكوى، وذلك بهدف شرح ما يجب اتباعه عند التعامل مع خدمة الشكاوى والمقترحات ترصدها «الوطن» خلال هذا التقرير، وجاءت كالتالي:

1- أن تحتوي الشكوى على كل بيانات الطلب والخدمة المطلوبة والصعوبات التي تواجه العميل.

2- تحديد ما إذا كانت الشكوى المقدمة تخص عميل مدرج على النظام الآلي للصندوق أم تخص عميل غير مدرج، سواء كان العميل متقدم بإعلان سابق أو بخصوص مخالفات الإسكان الاجتماعي والتقدم ببلاغات.

3- إدخال رقم الهاتف الصحيح أثناء إنشاء الحساب الخاص بك حتى يتم إرسال كود التفعيل وتتمكن من تسجيل الدخول.

4- تحديد نوع الشكوى من القائمة التي تظهر بأنواع الشكاوى عند تسجيل الشكوى التي يرغب في التقدم بها.

5- لا يمكن للعميل تسجيل شكوى أخرى إلا في حالة أنه لم يتم حل الشكوى الأولى.

6- يمكن للعميل التقدم بتظلم في حالة تقدمه بشكوى مرتين ولم يتم الحل.

7- يمكن للعميل تقديم تظلم في حالة تضرره من المحضر المحرر نتيجة مخالفة قوانين الإسكان الاجتماعي من خلال تسجيل شكوى بالمنظومة.