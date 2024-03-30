أسعار السلع التموينية في شهر أبريل 2024.. السكر بـ12.60 جنيه

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية في شهر أبريل 2024 التي يبدأ صرفها يوم 1 أبريل المقبل لجميع المستحقين حاملي بطاقات التموين والبالغ عددها 21 مليون بطاقة مستحقة للسلع المدعمة شهريا.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن أسعار السلع التموينية في شهر أبريل 2024 لم تشهد أية تحركات جديدة، وسيتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية التي تم صرفها خلال شهر مارس 2024.

أسعار السلع التموينية

وجاءت أسعار السلع التموينية

سعر كيلو سكر معبأ ب 12.60 جنيه.

كيلو الأرز المعبأ نحو 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت الخليط بحجم 800 مللي بـ30 جنيها.

مكرونة بوزن 800 جرام 13 جنيهًا.

مكرونة بوزن 400 جرام تبلغ نحو 6.50 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام بـ21 جنيها.

عبوة كيلو دقيق معبأ بـ18 جنيها.

عبوة مسلي صناعي وزن 800 جرام بـ36 جنيها

شاي ناعم وزن 40 جرام بـ5 جنيهات.

فول معبأ 500 جرام بـ9 جنيهات.

مسحوق عاد يدوي وزن 800 جرام بـ16 جنيها.

الصلصة وزن 300 جرام بـ8 جنيهات.

المربى 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

تثبيت سعر رغيف الخبز

وكانت وزارة التموين قد أعلنت مؤخرا تثبيت سعر رغيف العيش البلدي عند 5 قروش فقط، لأصحاب البطاقات التموينية، وعدم تأثره بالقرار رقم 282 لسنة 2024، لوزير البترول والذي تضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومن بينها السولار.