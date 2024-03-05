صرف السلع التموينية أون لاين.. اعرف التفاصيل الكاملة

كشف أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، عن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتدشين تطبيق إلكتروني «أبلكيشن أون لاين» يسمح بصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية من خلال طلبها أون لاين.

صرف السلع التموينية أون لاين

وأوضح كمال لـ«الوطن»، أنّ توجيهات وزير التموين تستهدف تنفيذ أكبر شبكة توزيع افتراضية للبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، بهدف توفير السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين بسهولة ويسر، أسوة بالتطبيقات الشرائية المختلفة والمتعددة للمواطنين حاليا، والتي يتمكن من خلالها المواطن في طلب ما يرغب به من أي سلع وشرائها عبر التطبيقات المختلفة.

وأشار مساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إلى أنّه جار تطوير شبكة التوزيع الإلكتروني وتنفيذ تطبيق صرف السلع التموينية أون لاين، ودراسة آلية تطبيقها وتنفيذها من أجل إصدار تطبيق «بقال أون لاين».

وأوضح أنّ أصحاب البطاقات التموينية سيتمكنون من صرف السلع التموينية والمقررات الخاصة بهم من خلال طلبها من التطبيق الإلكتروني ثم توصيلها لهم، متابعا: «نبحث حاليا الدراسة وآلية التطبيق التي تتعلق بالبطاقة وعدد الأفراد المدرجين عليها وحصة السلع المخصصة لهم وفقا لحصة الدعم».

وأكد أنّ توجيهات الوزير تستهدف تطوير منظومة البدالين التموينين وجمعيتي، قائلا: «متاح حاليا للبقالين تقديم طلب تحويل من بقال لمنفذ جمعيتي، ضمن توجيهات التطوير لمنافذ البقالين».

وكان الدكتور علي المصيلحي، أكد دراسة عمل «لوجو موحد» لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، مع فتح باب قبول طلبات بقالي التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي حال توافر الشروط الخاصة بالمشروع.