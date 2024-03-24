قرار عاجل من وزير التموين بشأن تكلفة إنتاج رغيف العيش البلدي

حصلت «الوطن» على نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي أقر فيه بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، مع تحمل الدولة فارق تكلفة تصنيع الرغيف خاصة بعد صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024، الذي تضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

وقررت وزارة التموين زيادة القيمة التي يحصل عليها أصحاب المخابز عن كل رغيف يتم إنتاجه مع الحفاظ على سعر رغيف العيش البلدي عند 5 قروش فقط.

تكلفة تصنيع رغيف العيش البلدي

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن وزارة التموين ستتحمل قيمة صافي التكلفة الجديدة، على أن يستمر بيع سعر رغيف العيش للمواطن على بطاقة التموين عند 5 قروش فقط للمواطن صاحب بطاقة التموين.

ونص قرار وزير التموين، على أنه سيتم احتساب تكلفة تصنيع رغيف العيش بالمخابز البلدية التي تستخدم السولار في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي:

1 - رغيف الخبز (ماو الطري) إجمالي تكلفة تصنيعه 20.89 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 15.48 قرش، وهو رغيف العيش البلدي العادي، ويستمر بيعه للمواطن بسعر 5 قروش فقط.

2 - رغيف الخبز (ماو الملدن أو المحمص) إجمالي تكلفة تصنيعه 23.03 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 17.62 قرش، وهو رغيف العيش البلدي المحمص.

3 - رغيف الخبز (المجر) إجمالي تكلفة تصنيعه 20.28 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 14.83 قرش، وهو رغيف العيش الشامي، الذي تنتجه بعض المخابز البلدية في محافظات وجه بحري.

ونص قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن تتضمن إجمالي تكلفة التصنيع ما يسدده المواطن 5 قروش للرغيف وقيمة تأمينات عمال المخابز.

هيئة السلع التموينية

كما تضمن قرار الوزير على أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، التي تعمل بوقود السولار، وفق ما جاء في المادة الأولى، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.