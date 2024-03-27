أسعار اللحوم البلدية في معرض وزارة الزراعة

تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ضخ السلع المخفضة في منافذها للمواطنين على مدار شهر رمضان، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع التجار والمصنعين، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، موضحة أسعار اللحوم البلدي كالتالي:

أسعار اللحوم البلدية

سعر كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها.

و270 جنيها لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس

وسعر كيلو المفروم البلدي 260 جنيها

وسعر كيلو الكبدة البلدي 250 جنيها

وبحسب بيان الوزارة، تأتي التخفيضات بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من المواني، مشيرا إلى أنّ تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

أسعار الأرز والبطاطس في وزارة الزراعة

وجرى تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو والشيكارة 5 كيلو بـ25 جنيها

وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها

وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيها

فيما تجاوزت التخفيضات 50‎% على جميع أنواع التمور عالية الجودة، وأكدت الوزارة أنّ مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة طوال العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

ويقام معرض «خير مزارعنا لأهالينا» في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي حتى نهاية الشهر الكريم.