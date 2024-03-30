ضبط 290 طربة حشيش بحوزة عاطلين في البحر الأحمر.. قيمتها 2 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة أول الغردقة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 290 طربة من مخدر الحشيش وزنت 29 كيلوجراما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.