مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (6 أشخاص "من بينهم سيدة" أحدهم يحمل جنسية أجنبية - لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى تصنيع مخدر الآيس (الشابو) ، وقيامهم بإعداد معمل وتجهيزه بالمواد الكيميائية والخامات اللازمة لتصنيع المخدر ، وإنتاجه بكميات كبيرة ، لترويجه على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز منشأة القناطر مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل ، وبرفقتهم أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) حال تواجدهم بمصنع تجهيز المخدر – كائن بإحدى الفيلات بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الآيس وزنت 4,500 كيلو جرام – طبنجة وخزينة وعدد من الطلقات - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - سيارة) ، كما تم ضبط (كميات كبيرة من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس – الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع) .. كما أسفرت الجهود عن إستهداف وضبط عنصر آخر من عناصر التشكيل وبرفقته (شقيقه ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة – 2ميزان)

كما أمكن إستهداف وضبط (سيدة ) من عناصر التشكيل حال قيامها بترويج المواد المخدرة على أحد عملائها بدائرة قسم شرطة المعادى ، وعثر بحوزتها على (كمية لمخدر الآيس – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والمواد الكيميائية والخامات المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس بمشاركة باقى عناصر التشكيل ، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

هذا وقد بلغ ما تم ضبطه من مخدر الآيس (5 كيلو جرام) .. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى (13,000,00 - ثلاثة عشر مليون جنيه)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.