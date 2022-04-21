الداخلية تصدر بيانا عن واقعة فتيات المترو.. «المتهمة لها معلومات جنائية»

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، منذ قليل، بعد انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتداوله بشكل كبير، ظهرت خلاله سيدة فيه تعتدي على 3 فتيات داخل عربات السيدات بمترو الأنفاق.

وقالت الداخلية في بيانها، إنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذى تم نشره على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تعدي إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلات المترو، لاعتراضها على ملابسهما، بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها «ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة»، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهما لارتداء ملابسها بطريقة محتشمة.

النيابة تتولى التحقيقات

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات كاملة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمة بالتعدي على 3 فتيات داخل مترو الأنفاق، بالخط الأول «حلوان- المرج»، بعد مشادة كلامية بينهن داخل عربة السيدات، استمرت من محطة الملك الصالح حتى حدائق المعادي، بعدما اعترضت على الملابس التي كانت ترتديها إحداهن، ووصفتها بـ«ملابس فاضحة».

سيدة تعتدي على فتاتين في المترو: لمي دراعك

بداية الواقعة، عندما جرى تداول مقطع فيديو على «فيسبوك»، تظهر فيه سيدة تتعدى على 3 فتيات داخل عربة السيدات في مترو الأنفاق، بعدما اعترضت على الملابس التي كانت ترتديها إحداهن، ووصفتها بالفاضحة، ورددت عبارة: «لمي دراعك، إنتي ازاي تطلعي كده وفيه شباب طالعين نازلين من المترو».