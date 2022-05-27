القبض على مستريح أسيوط.. «صاحب مخبز بلدي وله معلومات جنائية»

ألقت قوات الأمن في محافظة أسيوط القبض على صاحب مخبز بلدي، جمع مبالغ مالية من المواطنين بمحافظة أسيوط، وأوهمهم بقدرته على توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، قبل الاستيلاء على تلك المبالغ المالية والهروب بها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

المتهم انتقل إلى محافظة القاهرة هربا من ملاحقة المواطنين له

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقي صاحب مخبز بلدي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، مبالغ مالية من المواطنين بمحافظة أسيوط، وإيهامهم بقدرته على توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ المالية والهروب، وبتكثيف التحريات تبين أن المذكور انتقل إلى محافظة القاهرة هربا من ملاحقة المواطنين له.

القبض على المستريح في الزيتون

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان وجوده بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء اختبائه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.