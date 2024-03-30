«التعليم العالي»: انتهاء أعمال اللجنة المختصة بترشيح رؤساء 5 جامعات

اختتمت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة اليوم السبت.

مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت 16مارس الجاري، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، ومُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد يوم السبت 23 مارس الجاري.

ضوابط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وانتهى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة المشكلة لاختيار رؤساء الجامعات من مقابلة المرشحين لمناصب رئاسة الخمس جامعات المختلفة، وفقا للصوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، غدا الأحد، اجتماعه الدوري في جامعة عين شمس، بحضور رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، وأمين المجلس، وعدد من القيادات التنفيذية في الوزارة.