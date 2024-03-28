10سنوات تحدٍ وبناء.. جامعة القاهرة تقدّم وارتقاء و«جيل رابع»

حظي ملف التعليم الجامعي باهتمام القيادة السياسية منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم، والاهتمام بجامعة القاهرة ومستشفياتها أحد أبرز المجالات التي ظهر الاهتمام بها جليا، بعد أن تحولت إلى إحدى جامعات الجيل الرابع.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن تقدّم جامعة القاهرة والارتقاء بها، وفق تقرير صادر عنها.

- حققت الجامعة متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي فضلا عن تلبية احتياجات سوق العمل محليا ودوليًا.

- تنافس الجامعة بقوة مع البرامج المناظرة لها دوليا بمواكبة أحدث نظم التعليم العالمي.

- انطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الدولية مطلع العام الجامعي الجاري ومواصلة تطوير البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات المهنية.

- تمكنت جامعة القاهرة خلال العام الأخير فقط من استحداث وتطوير 136 برنامجا ولائحة ودرجة علمية من إجمالي 1778 من البرامج واللوائح الدراسية التي تم استحداثها على مدار السنوات الـ6 الأخيرة.

- تطوير الكليات لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.

- الفرع الدولي أول جامعة من نوعها تخرج من رحم جامعة حكومية.

- أول جامعة مصرية تطبق نظام 4 سنوات في التعليم الهندسي وتطوير نظام التعليم الطبي 5+2.

- أول جامعة تعمل على توحيد برامج التربية العملية لأول مرة بكليات القطاع التربوي وقبول الطلاب مع الطالبات بالتربية للطفولة المبكرة.

- تطوير شامل في النظم التعليمية لدراسة الآداب واللغات والعلوم الانسانية والاجتماعية.

- تعمل الجامعة على تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030.

- تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات والتفكير.

- إبرام نحو 276 بروتوكولا واتفاقية مع كُبرى الجامعات العالمية، مثل جامعات كمبريدج في المملكة المتحدة، وشنغهاي جياو-تونغ.

- ضم 3 كليات جديدة جار إنشاؤها إلى الجامعة الدولية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والطاقة الجديدة والمتجددة والروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.