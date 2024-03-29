إطلاق 3 صواريخ صوتية.. تحرك جديد من وكالة ناسا بشأن كسوف الشمس

أعلنت وكالة ناسا الفضائية، قبل أيام من كسوف الشمس الكلي المنتظر، والذي سيحول الليل إلى نهار نتيجة مرور القمر ما بين كوكب الأرض والشمس، إطلاق 3 صواريخ صوتية خلال فترة كسوف الشمس في 8 أبريل المقبل، لدراسة كيفية تأثر الغلاف الجوي العلوي للأرض عندما يخفت ضوء الشمس مؤقتًا فوق جزء من الكوكب.

الصواريخ التي ستطلقها وكالة ناسا الفضائية، خاصة باضطرابات الغلاف الجوي حول مسار الكسوف، وسيتم إطلاقها من منشأة طيران «والوبس» التابعة للوكالة من مدينة فيرجينيا الأمريكية، وذلك بهدف دراسة الاضطرابات في الغلاف الأيوني التي تنشأ عندما يحجب القمر الشمس.

إطلاق الصواريخ في 3 أوقات مختلفة

صواريخ «ناسا»، اسمها «السبر»، وسيتم إطلاقها في 3 أوقات مختلفة، الأولى قبل 45 دقيقة من كسوف الشمس، والثانية أثناء الكسوف، والصاروخ الصوتي الأخير بعد 45 دقيقة من ذروة الكسوف المحلي.

وكشفت وكالة ناسا، أن الفواصل الزمنية مهمة لجمع البيانات حول كيفية تأثير الاختفاء المفاجئ للشمس على الغلاف الأيوني، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات من شأنها أن تتداخل مع اتصالات الأقمار الصناعية.

وتؤثر على اتصالات الأقمار الصناعية

ومنطقة الأينوسفير، هي منطقة من الغلاف الجوي للأرض تقع على ارتفاع يتراوح بين 55 إلى 310 ميل أي «90 إلى 500 كيلومتر» فوق سطح الأرض، وهي منطقة وصفت بـ«المكهربة»، لأنها تعكس وتكسر إشارات الراديو، وتؤثر أيضًا على اتصالات الأقمار الصناعية.

ويعد الهدف من تحرك وكالة ناسا العاجل بشأن كسوف الشمس للمساعدة على التنبؤ بالاضطرابات، وهو أمر بالغ الأهمية للتأكد من أن العالم الذي يعتمد بشكل متزايد على الاتصالات يعمل بشكل طبيعي، بحسب ما أعلنته الوكالة عبر موقعها الرسمي.

كسوف الشمس.. ظاهرة مرة واحدة في العمر

وسيتعرض كوكب الأرض لظاهرة كسوف الشمس بشكل كلي يوم 8 أبريل المقبل، وهي ظاهرة تحدث مرة واحدة في العمر، نتيجة مرور القمر ما بين كوكب الأرض والشمس.

هل يحدث كسوف الشمس في مصر؟

وستكون الظاهرة مرئية بشكل كامل في العديد من ولايات أمريكا، ودولتي المكسيك وكندا، بينما سيكون كسوف الشمس جزئي في غرب قارة آوروبا وأمريكا اللاتينية، ومن الصعب رؤيته في مصر.

موعد كسوف الشمس

وسيكون الكسوف بشكل كامل الساعة 02:17 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية «EST»، أي 21:17 مساءً بتوقيت القاهرة، ويبلغ الحد الأقصى لطول كسوف الشمس الكلي في أي مكان على الأرض 4 دقائق و 28 ثانية.