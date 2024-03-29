متى كسوف الشمس 2024 الكلي والجزئي؟.. مشهد لم تره من قبل

حدث فضائي فريد ومميز يشهده العالم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ظاهرة الكسوف الكلي للشمس والتي ستؤدي إلى اجتياح الظلام الدامس لعدة دول خلال ساعات النهار، بعدما يلقي القمر بظلاله على الشمس، حسب ما جاء في صحيفة «Astronomy»؛ ما جعل كثيرون يتساءلون متى كسوف الشمس 2024 الكلي والجزئي؟

كسوف الشمس 2024

وقبل الإجابة على سؤال متى كسوف الشمس 2024 الكلي والجزئي؟ يمكن توضيح أن كسوف الشمس 2024 يعتبر هو الحدث الأكثر دراماتيكية، عندما يلقي القمر بظلاله على الشمس، ليجتاح الظلام الدامس عددًا من الدول خلال ساعات النهار، ونظرًا لكِبر حجم قرص الشمس، فإن القمر ينقسم إلى جزأين: الظل وشبه الظل، وفي حال كنت تحت الظل الخارجي الأخف، وهو شبه الظل، فسوف ترى كسوفًا جزئيًا، وإذا كنت تحت الظل الداخلي الداكن للقمر سوف ترى كسوفًا كليًا، وتحوُّل النهار إلى ظلام دامس، على أن تكون العديد من الكواكب مرئية بشكل كبير.

متى كسوف الشمس 2024 الكلي والجزئي؟

وأجابت صحيفة «Astronomy» على سؤال متى كسوف الشمس 2024 الكلي والجزئي؟، موضحة أن العالم يشهد كسوف الشمس 2024 في 8 أبريل المقبل على أن يلامس ظل القمر سطح الأرض لأول مرة في الساعة 11:42 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتصل بها آخر مرة في الساعة 4:52 مساءً بنفس التوقيت، إذ تبدأ المرحلة الإجمالية للكسوف في تمام الساعة 12:39 مساءً، على بعد ما يزيد قليلاً عن 620 ميلاً «998 كم» جنوب جمهورية كيريباتي في المحيط الهادئ، كما يبقى ظل الأرض على اتصال بسطح الأرض لمدة 3 ساعات و16 دقيقة و45 ثانية، حتى الساعة 3:55 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما يختفي في شمال المحيط الأطلسي على بعد 340 ميلاً «547 كم» جنوب غرب أيرلندا.

ومن المتوقع أن يكون مشهد كسوف الشمس 2024 مختلف كليًا عن أي شيء تمت رؤيته من قبل؛ إذ يختبر ناظرو هذه الظاهرة انبهارًا شديدًا بجمال هالة الشمس التي تختفي في أثناء النهار ومجموعة الألوان والضوء في السماء التي ستظلم بشكل مفاجئ، ويظهر في عدد من الدول لكن يصعب رؤيته من سماء مصر، إلا أن الفرصة تبقى متاحة عبر بث مباشر للحدث من عدة دول.

لا يُشبه أي شيء تمت رؤيته من قبل

كما وصفت العديد من الصحف المهتمة بعلم الفضاء ظاهرة كسوف الشمس 2024 أنها حدث لا يُشبه أي شيء تمت رؤيته من قبل إذ عند النظر إلى الشمس خلال لحظات الكسوف، سيُرى لونها وهو يتغير تدريجيًا إلى اللون الأسود، مع عرض مذهل للتقزح اللوني والوميض وظهور عدد من الألوان المختلفة في السماء، على أن السماء لن تكون مظلمة مثل الليل مع اقتراب ظل القمر؛ فإن الضوء سيتغير بسرعة، قبل بضع دقائق من الكسوف الكلي، ليبدو مثل ضوء النهار الخافت، عندما يبدأ الكُلي، سيتحول إلى شفق عميق.