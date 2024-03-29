لا يشبه أي مشهد رأيته من قبل.. ماذا يحدث في السماء لحظة كسوف الشمس؟

يبدو أن السماء ستكون على موعد مع الحدث الأكثر دراماتيكية، عندما يلقي القمر بظلاله على الشمس، ليجتاح الظلام الدامس عددًا من الدول في وضح النهار، في حدث مذهل يعرف بالكسوف الكلي للشمس، سيضيف العديد من التغيرات المؤقتة على طبيعة الكون.. فماذا سيحدث في السماء مع الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل؟

ماذا تفعل من أجل رؤية كسوف الشمس؟

لأن حجم الشمس كبير، فإن ظل القمر يتكون من جزأين، إذا كنت تحت الظل الخارجي الأخف، الذي يسمى شبه الظل، فسوف ترى كسوفًا جزئيًا، لكن لن يكون المكان الأفضل لرؤيته، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب استهداف الوقوف تحت الظل الداخلي الداكن للقمر، وهو المكان الذي سيشهد تحول النهار إلى ليل، على أن تكون العديد من الكواكب مرئية بشكل كبير.

مشهد لا يشبه أي شيء رأيته من قبل

تقول صحيفة «astronomy» إن المشهد سيكون مختلف كليًا عن أي شيء رأيته من قبل، على أن تختبر انبهارًا شديدًا بجمال هالة الشمس التي تختفي أثناء النهار ومجموعة الألوان والضوء في السماء التي ستظلم بشكل مفاجئ، ويظهر في عدد من الدول لكن يصعب رؤيته من سماء مصر، لكن الفرصة ستكون متاحة عبر بث مباشر للحدث من عدة دول.

رؤية كسوف الشمس الكلي لا تشبه أي شيء رأيته من قبل، مثلما وصفته العديد من الصحف المهتمة بعلم الفضاء، فعندما تنظر إلى الشمس أثناء لحظات الكسوف، ستجد لونها يتغير تدريجيًا إلى الأسود، مع عرض مذهل للتقزح اللوني والوميض وظهور عدد من الألوان المختلفة في السماء.

ظهور كواكب في السماء وألوان غريبة

السماء لن تكون مظلمة مثل الليل، مع اقتراب ظل القمر، فإن الضوء سيتغير بسرعة، قبل بضع دقائق من الكسوف الكلي، سيبدو مثل ضوء النهار الخافت، عندما يبدأ الكُلي، سيتحول إلى شفق عميق.

ستكون الفرصة سانحة لرؤية بعض الكواكب، مثل كوكب الزهرة، والذي يعد ثالث ألمع جسم في السماء بعد الشمس والقمر، على أن يكون الوقت الأنسب لرؤيته قبل 10 دقائق من الكسوف الكلي، ولأنه ليس بعيدًا عن الشمس الساطعة، كن حذرًا إذا نظرت إليه من خلال المنظار.

كوكب المشترى سيكون من الكواكب المرئية أيضًا، باعتباره يقع على الجانب الآخر من الشمس من كوكب الزهرة، وسيظهر خلال الكسزف الكلي.

توقيتات الكسوف الكلي والجزئي للشمس يوم 8 أبريل

يلامس ظل القمر سطح الأرض لأول مرة في الساعة 11:42 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتصل بها آخر مرة في الساعة 4:52 مساءً بنفس التوقيت، إذ تبدأ المرحلة الإجمالية للكسوف في تمام الساعة 12:39 مساءً، على بعد ما يزيد قليلاً عن 620 ميلاً «998 كم» جنوب جمهورية كيريباتي في المحيط الهادئ، بحسب صحيفة «astronomy».

يظل ظل الأرض على اتصال بسطح الأرض لمدة 3 ساعات و16 دقيقة و45 ثانية، حتى الساعة 3:55 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما يختفي في شمال المحيط الأطلسي على بعد 340 ميلاً «547 كم» جنوب غرب أيرلندا.