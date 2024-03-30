«التعليم العالي»: فتح باب التقديم لبرامج منح الباحثين في 3 دول

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق استراتيجية الابتعاث التي أطلقتها الوزارة وضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف البعثات الدراسية يعكس اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بملف تطوير التعليم العالي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، كما يؤكد استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، ويمثل أيضًا جسر للتواصل بين الطلاب المصريين والدول الصديقة.

ربط البعثات بمتطلبات سوق العمل

ونوّه الوزير إلى تركيز خُطة الابتعاث التي وضعتها الوزارة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة، لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.

منح لدارسي الماجتسير والدكتوراه

وأعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، إفادة المكتب الثقافي بروما الإعلان عن منح لدارسي الماجستير والدكتوراه لمؤسسة ليميرمان باللغتين الإيطالية والإنجليزية في مجال الدارسات الكلاسيكية والإنسانية في مجالات (دراسات الآثار، التاريخ، تاريخ الفن، الأدب الإيطالي، الأدب اللاتيني، علوم الموسيقى، الفلسفة، تحقيق المخطوطات)، وعلى الراغبين في التقدم ضرورة تقديم ما يثبت القيام بأبحاثهم في روما، وأن يكون موضوع البحث عن روما أو الثقافة الرومانية في عهد الإمبراطورية الرومانية حتى يومنا هذا، علمًا بأن 31 مارس 2024.

فتح باب التقديم في جامعة سول

وأفادت سفارة جمهورية مصر العربية في سول بكوريا الجنوبية، بالإعلان عن فتح باب التقدم للدراسة في جامعة سول الوطنية لخريف 2024، في إطار منح الزمالة التي تقدمها الجامعة لدارسي درجة الدكتوراه، وكذا الإعلان عن المنح الدراسية المقدمة من المعهد الكوري العالي للعلوم والتكنولوجيا (كايست) خلال العام الدراسي 2025، علمًا بإمكانية قيام المعهد بتقديم الدعم المالي في شكل منح دراسية والإقامة.

منح دراسية في تايلاند

كما أعلنت السفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة عن المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي التايلاندية للطلاب الأجانب للعام الأكاديمي 2024، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن هذه المنح الدراسية تغطي مدى واسع من المستويات بما في ذلك درجة الليسانس والماجستير والدكتوراه وبرامج التبادل الأكاديمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن القطاع يشهد تطورًا خلال العام الحالي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تضم الإدارة المركزية للبعثات منصتين إلكترونيتين الأولى، خاصة بالطلاب الخاضعون للإشراف العلمي، والمنصة الثانية خاصة بالمبعوثين التي تم التقدم من خلالها لإعلان البعثات الموحد، وتم الاستغناء عن التناول الورقي للمعلومات الخاصة بالمبتعثين مما ساعد في توفير الوقت والجهد للعاملين، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم لإطلاق البعثات الدراسية والتي باتت واحدة من أولويات الدولة لدورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك تهيئة جيل جديد قادر على مواكبة حاجة السوق من الناحية الاقتصادية، وبناء شخصية الفرد، وصقل موهبته وجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، الإدارة المركزية للبعثات.