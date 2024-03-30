ريم البارودي تنفعل على بسمة وهبة وتهدد بالانسحاب.. ما علاقة أحمد سعد؟

تحل الفنانة ريم الباوردي ضيفة فى برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، بالجزء الثاني مساء الليلة، وتكشف خلاله عن تفاصيل أزماتها وعلاقتها مع المخرج محمد سامي، وسبب خلافها مع الفنانة وفاء عامر.

ريم الباوردي تنفعل في برنامج العرافة الجزء الثاني

كما يتناول الجزء الثاني من حلقة ريم البارودي في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، الحديث عن زوجها السابق الفنان أحمد سعد، وحقيقة اتهامها بالغرور وسبب اعتذارها عن العديد من الأعمال الفنية في الفترة الماضية، كما ظهرت خلال برومو الجزء الثاني من الحلقة في حالة انفعال شديدة، وهددت بالانسحاب وقطعت كارت الأسئلة أثناء الحلقة.

ريم البارودي تكشف القصة الكاملة لخلافها مع الإعلامية ريهام سعيد

وكانت الفنانة ريم البارودي كشفت في الجزء الأول من برنامج العرافة، عن تعرضها للغدر والخيانة من الاعلامية ريهام سعيد، والقصة الكاملة لخلافهما وكواليس بعد وفاة والدها الراحل.