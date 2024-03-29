ريم البارودي عن ريهام سعيد: «حضورها عزاء أبويا لقطة ترند ومجاملة أمام الكاميرات»

في حوار صريح مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة» على قناتي المحور والنهار، كشفت الفنانة ريم البارودي عن تفاصيل علاقتها المتوترة مع الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة استمرار القضايا بينهما وعدم وجود أي محبة بعد كل ما حدث.

صدمة عزاء والدها

أعربت ريم البارودي عن استيائها من حضور ريهام سعيد عزاء والدها، واصفة تصرفها بأنه «لقطة ترند» و«مجاملة أمام الكاميرات».

وأضافت أنها لم تكن في حالة تسمح لها بتقييم الموقف بشكل جيد، بسبب حزنها على فقدان والدها.

غدر وخيانة في صبايا:

كشفت ريم البارودي عن تعرضها للغدر من ريهام سعيد أثناء تصوير حلقة برنامج «صبايا»، وقالت إن ريهام سعيد خالفت الاتفاق بينهما وجعلت الخلافات القديمة محور الحلقة، واتّهمتها بتصويرها دون علمها وهي تدخن «أيكوس» وتشويه صورتها.

الحقيقة على لسان ريم البارودي:

أكدت ريم البارودي أنها شخصية حقيقية وغير مصطنعة، وأنها سهلة الاستفزاز، نافية رغبتها في إعادة تصوير حلقاتها مع ريهام سعيد، مشيرة إلى أن الحلقة التي أثارت الجدل تم تشويه صورتها بها.

لا تجارة بموت والدها

شددت ريم البارودي على أنها لن تتاجر بموت والدها من أجل الترند، وأن هدفها هو توضيح الحقيقة للجمهور.