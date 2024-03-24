أحمد سعد يغني «ملناش غير بعضنا» لمسلسل بدون سابق إنذار (فيديو)

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار، أغنية دعائية للعمل، والتي حملت صوت المطرب أحمد سعد وهي بعنوان «ملناش غير بعضنا»، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

تفاصيل أغنية أحمد سعد لمسلسل بدون سابق إنذار

الأغنية طُرحت عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفنان أحمد سعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

والمسلسل من المقرر أن تعرض أولى حلقاته يوم 16 من رمضان الجاري الموافق 26 من مارس الجاري.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، وقصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، ويضم مسلسل بدون سابق إنذار في بطولته كل من الفنان أسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة، سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart ومنصة watch it.