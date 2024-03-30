ليه الموت موجود أساسا؟.. علي جمعة يوضح الأسباب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل «ليه الموت موجود أساسا؟».

وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، إن الموت رحمة والإنسان في عمر الأربعين يكون في عز القوة، متابعًا: «كل ما يكبر الإنسان يحتاج ولما يوصل لسن الـ100 سنة مش هيقدر يتوضأ.. كأن الموت أفضل».

وأضاف: «لو بالشكل ده كان سيدنا آدم كان يبقى لسه عايش وكان عمره هيبقى 100 ألف سنة»، موضحًا أن عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، ولو في حالة عدم وجود الموت لكانت الدنيا في حالة وشكل مختلف، متابعًا: «غريبة عجيبة ومكنتش هتلاقى موارد».

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار.