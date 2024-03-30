طفل يسأل علي جمعة: كيف يشعر الميت بمن يزور قبره؟ إليك الإجابة

رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول «كيف يشعر الميت بمن يزور قبره رغم أن الروح صعدت إلى السماء؟»، قائلًا: «حاجة كده زي الستالايت، ربنا علمنا في الدنيا التواصل عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية، والشاشات، فما بالك بالملأ الأعلى، ولما تصعد الروح للبرزخ، فده عالم البرزخ له قوانين مختلفة عن قوانين الأرض».

شعور الميت بمن يزوره

وتابع «جمعة»، خلال حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، والمُذاع على قناة «الناس»: «إزاي بتبقى بتتكلم من واشنطن مع حد في صعيد مصر، في تطور كبير في الاتصالات والمواصلات في الدنيا، طبعا ده اللي ده ربنا علمه لينا، ما بالك اللي في الملأ الأعلى هيكون ضعفه تريليون مرة».

برنامج «نور الدين»، يُعرض على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.