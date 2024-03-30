«البكاء يكون سبب عذاب الميت في حالة واحدة».. علي جمعة يوضحها

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال شاب: «لماذا البكاء يكون سببًا في عذاب الميت؟»، ليقول إن هناك فهمًا خاطئًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ سمع أحدهم النبي يقول هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه، ففهم أنه يعذب بسبب بكاء أهله.

أوضح «جمعة»، خلال حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، والمُذاع على قناة «الناس»، أن السيدة عائشة كانت تقول رحم الله أبا عبد الرحمن، لا أتهمه بكذب لكن السمع يخطئ، وإنما الرسول قال هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه، ولم يقل النبي أن الرجل يعذب بسبب بكاء أهله.

أضاف أن المقصود هنا أن الرجل أوصاهم باللطم وشق الجيوب عند وفاته لهذا يعذب ببكاء أهله إن كان أوصاهم وهم أطاعوه.