محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب أمطار نوة العوة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة أمطار نوة العوة الحالية.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه تم التشديد على رصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

كما تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق وشوارع الثغر، والتأكد من الانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

أرقام طوارئ الإسكندرية

على الصعيد ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية كما يلي:

- غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة، على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام «4234132 -4234131- 4234133-4234134-4234135-4234136-4234137» من أي محمول.

- الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125