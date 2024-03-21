محافظ الإسكندرية: جهاز المشروعات موّل 81 ألف مشروع بـ2.47 مليار جنيه منذ تأسيسه

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن البدء في تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب محافظة الإسكندرية لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد «الشريف»، في بيان اليوم، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وإقامة المشروعات الداعمة للصناعة الوطنية مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات قام منذ تأسيسه بتمويل قروض بنحو 2.47 مليار جنيه لإقامة 81 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنطاق المحافظة ساهم في توفير 183 ألف فرصة عمل.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإسكندرية

وحث «الشريف» شباب محافظة الإسكندرية، وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال للاستفادة من الدعم المقدم من جهاز المشروعات سواء بالتمويل أو قطاع التدريب والتنمية المجتمعية.

إنشاء 100 باكية بسوق العامرية في الإسكندرية

وثمن محافظ الإسكندرية دور جهاز تنمية المشروعات وتعاونه المثمر مع محافظة الإسكندرية لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفي مقدمتها مشروع سوق العامرية الحضاري الجاري تنفيذه بإجمالي تمويل 33.1 مليون جنيه سيتم خلاله إنشاء عدد 100 باكية بسوق العامرية وإحلال وتجديد شبكات الصرف بمنطقة السوق، ورصف الطرق المحيطة به.

وأضاف «الشريف» أن التعاون مع الجهاز أيضًا بتنفيذ مشروع شبكات صرف صحي بطول 2150 خط رئيسي بنطاق حي العامرية بتمويل قدره 14 مليون جنيه، هذا فضلًا عن استكمال أعمال الصرف بعدد من الشوارع المحرومة بعزبة كحلة لتطوير الخدمات الأساسية بها.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة إنجاز وحدات تقديم الخدمات بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2023 فقد تم إصدار 3248 ترخيص لأنشطة مؤقتة ونهائية وإصدار بطاقات تصنيف وبطاقات ضريبية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور صلاح ماجد مدير الفرع الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ريم عوف مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الجهاز على أرض الإسكندرية وعلى رأسها المشروعات الخدمية.