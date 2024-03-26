محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، شن حملة مُكبرة تمكنت من فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن خلف محطة الصرف الصحي منطقة طوسون، فضلاً عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي والتحفظ على خلاطة بأحد العقارات بعزبة حوض 10، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين بالدور الثالث عشر، والتحفظ على ونش وكمية من الأخشاب بمنطقة اسكوت.

حملات المنتزه أول

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة لإزالة التعديات لتشوينات وأسوار بإجمالي مساحة 200 م2 فضلاً عن إزالة حوائط بأحد العقارات بشارع 41 أبو عجيلة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن 6 شارع محمد عوض جبريل والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

حملات حي العامرية ثان

وقام حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مُكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 300 متر بالطريق الصحراوي بجوار البنك الأهلي، فضلاً عن إزالة أسوار من الطوب بمنطقة السلام الكينج قبلي السكة الحديد على مساحة 400 متر.

حملات في حي وسط الإسكندرية

وواصل حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث جرى فك شدة خشبيه بالدور الأرضي وأعمدة بالدور الأول علوي على مساحة 150مترا بمنطقة أبيس العاشرة، والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب.

حملات في حي شرق الإسكندرية

وشن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، والتي أسفرت عن إزالة أعمدة بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن رقم 14، متفرع من البر القبلي نزله أبو سعدة والتحفظ على كمية من الأخشاب، فضلاً عن إزالة شدة خشبية بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن 14 شارع عزبة سكينة القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.