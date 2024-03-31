يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 31-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الحادي والعشرين في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و18 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 31-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الأحد 31-3-2024، في الساعة 4:17 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الحادي والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 31-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الحادي والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 31-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 31-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم الحادي والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و18 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.