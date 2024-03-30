تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة الدقهلية.. تعرف على موعد إقامتها

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية، تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة الدقهلية وموعد إقامتها في مختلف المساجد الذي تم تحديدها لأداء صلاة التهجد، إذ بلغت نحو 530 مسجدا تم توزيعهم على مختلف المراكز في الدقهلية داخل المساجد الكبرى بكل مركز.

موعد أول صلاة تهجد في محافظة الدقهلية

وأشارت أنه جرى تجهيز المساجد في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان من أجل أداء صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م، ليكون موعد أداء أول صلاة التهجد عقب انتهاء صلاة العشاء والتراويح إلى قبل طلوع الفجر، ويفضل أداءها في ثلث الليل الآخِر.

ويستعد المواطنون اليوم في محافظة الدقهلية من أجل أداء أول صلاة التهجد في العشرة أيام الأواخر من شهر رمضان الكريم 2024، التي تأتي تزامنا مع بدء الاعتكاف داخل المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة.

أسماء مساجد التهجد في محافظة الدقهلية 2024

وحددت المديرية عددا من المساجد من أجل أداء صلاة التهجد بها في الدقهلية، وبلغت نحو 530 مسجدا.

عدد ركعات صلاة التهجد في الدقهلية

ويؤدي المواطنون صلاة التهجد بداية من ركعتين لكن ليس لها حد معين من الركعات، إذ يمكن للمواطن الصلاة على قدر استطاعته.