رئاسة شئون الحرمين تعلن وقت صلاة التهجد في المسجد النبوي

كشفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين عن موعد صلاة التهجد في المسجد النبوي، والتي من المقرر أن تبدأ من غدًا السبت ليلة الـ21 من شهر رمضان المبارك أول أيام العشر الأواخر من الشهر المبارك، والثلث الأخير من شهر الفرقان.

وقال إمام المسجد النبوي خلال خطبة اليوم الجمعة، بمناسبة اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان مبارك: «أيها الصائمون.. لقد مضت من شهركم بواكره، وطلت أواخره، وذهبت فواتحه، وحلت خواتمه، ويوشك ضيفكم على الارتحال والانتقال، فاغتنموا بواقيه».

موعد صلاة التهجد في المسجد النبوي

وحددت رئاسة شؤون الحرمين موعد وقت صلاة التهجد بالمسجد النبوي الشريف للعام 1445 – 2024، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

على أن تبدأ ليلة الـ21 من شهر رمضان، والتي تكون من مغرب غدا السبت وحتى قبيل فجر الأحد.

جدول أئمة صلاة التهجد في العشر الأواخر بالمسجد النبوي

كما كشفت جدول أئمة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سواء في التسليمات الأولى أو التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر، وهي كالآتي:

جدول أئمة المسجد النبوي في صلاة التراويح

بينما يؤم المسلمين اليوم الجمعة ليلة العشرين من رمضان في صلاة التراويح في المسجد النبوي في التسليمات الأولى الشيخ خالد بن سليمان المهنا.

وبينما يكون إمام المسلمين في صلاة التراويح في المسجد النبوي في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان.