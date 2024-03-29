وقت صلاة التهجد في رمضان بالحرم المكي 2024 .. باقي ساعات

أعلنت الرئاسة الدينية لشؤون الحرمين بالسعودية، وقت صلاة التهجد في رمضان بالحرم المكي 2024، التي تعتبر سنة مؤكدة ولها فضل عظيم، إذ ترتبط بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتكون في الثلث الأخير من الليل، وهي أفضل العبادات بعد الفرائض، حيث ينزل الله ملائكته ليسأل عباده: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟

وقت صلاة التهجد في رمضان بالحرم المكي

وبحسب الرئاسة الدينية لشئون الحرمين، فقد تم تحديد وقت صلاة التهجد في رمضان بالحرم المكي 2024، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

وتبدأ أولى أوقات التهجد في الحرم المكي غدًا السبت 20 رمضان الموافق 30 مارس الجاري، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويستمر وقت الصلاة حتى قبيل الفجر.

من هو إمام صلاة التهجد بالمسجد الحرام؟

وبعد تحديد وقت صلاة التهجد في رمضان بالحرم المكي، أعلنت رئاسة شئون الحرمين، أسماء أئمة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي يؤمها بالتناوب الشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ ياسر الدوسير، والشيخ عبدالله الجهيني، والشيخ بندر بليلة، والشيخ ماهر المعقيلي، الشيخ الوليد، ويمكن معرفة تفاصيل التسليمتين الأولي والثانية والأخيرة من خلال الجدول الآتي:

وكانت رئاسة الحرمين قد شاركت منشور تحت عنوان «شذرات رمضانية» الحكمة من الصيام، لتطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله.