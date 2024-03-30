متى يبدأ وقت صلاة التهجد في المساجد؟

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موعد صلاة التهجد والتي تبدأ من مغرب اليوم السبت عشرين رمضان أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وحتى فجر يوم الأحد 21 من رمضان، حيث تقام في 755 مسجدًا في القاهرة، 599 مسجدًا في الجيزة، و912 مسجدًا في القليوبية.

وقت صلاة التهجد في المساجد

وقال مركز الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله؛ حيث ورد عنه أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

وقت صلاة التهجد

ووقت صلاة التهجد يتنزل فيه الله سبحانه وتعالى من السماء السابعة للسماء الدنيا؛ ليسأل عبادهِ أن يغفر لهم ويلبي لهم ما يشاؤون؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فيَقولُ: مَن يَدْعُونِي فأسْتَجِيبَ له، ومَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ومَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له) فيكون وقت صلاة التهجد في المساجد في الثلث الأخير من الليل، وللمسلم أن يدعو بما يشعرُ أنه بحاجة إليه، ويرجو نيله، سواء أكانت توبة، أو طلباً للمغفرة، أو أي شيء آخر.

وأضاف مركز الأزهر فيما يتعلق بوقت صلاة التهجد في المساجد صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل. أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين.

كيفية صلاة التهجد

وأوضح الأزهر أن صلاة التهجد تتميز عن غيرها من صلاة قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها. عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هـ:

- ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م

- ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م

- ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م

- ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م

- ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م