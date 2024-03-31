يولي الآلاف من المسلمين أهمية كبرى لموعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 31-3-2024 والذي يعلن انتهاء صيام اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان، كما إنّه بحلول أذان المغرب تبدأ ثاني ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 31-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الأحد 31-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 31-3-2024، في اليوم الحادي والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:15 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و18 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الأحد في مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

الفجر: 04:17 صباحاً.

الظهر: 12:00 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:15 مساءً.

العشاء 7:35 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الأحد 31-3-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة قبل انطلاق الصيام، فإنّ موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان فإنّه يحل في تمام الساعة 6:15 مساءً بالتزامن مع موعد أذان المغرب، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و18 دقيقة.