ريم البارودي: «ماهنتش أحمد سعد وبتضايق من التريندات الرخيصة اللي بتربطني بيه»

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّها تغضب من ربطها باسم طليقها الفنان أحمد سعد، مؤكدةً: «بتضايق أكيد، بتضايق من التريندات الرخيصة والمواقع اللي بقت معتمدة على التريندات».

وأضافت «البارودي» في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «المواقع دي لما راجل بينفصل عن ست بيحطوا ست تانية معاه، ويعملوا أفيش ورخص وحاجات وجايز كل واحد بقى عنده بيته وبقى عنده حياته.. ليه؟!».

وتابعت: «لازم أتضايق من ربطي باسم أحمد سعد، ومش شايفة إني كنت مأفورة في المشكلات معاه، وشايفة إني أقل بعد كل مطربات الوطن العربي اللي بيتخانوا ويتكلموا في برامج ويعملوا مداخلات، أنا مهنتش أحمد سعد واتكلمت في حاجة تخصني وفي عز المشاكل كنت بقول إنه كان راجل كريم وكويس».

واختتمت: «عندي المتابعين والمعجبين والفانز بتوعي بقابلهم وبننزل نتقابل وبنحتفل وكانوا معايا في العزاء والجنازة والتكريمات والتصوير وعلى طول معايا، دي ناس محترمة، أما الذباب الإلكتروني والمرضى النفسيين بهاجمهم».