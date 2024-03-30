«مكنتش مخوناها».. ريم البارودي: ريهام سعيد رفعت قضية ضدي رغم ظهوري في صبايا الخير

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد لم تتنازل عن القضية التي رفعتها ضدها رغم إعلانها الصلح وظهورها معها في برنامج «صبايا الخير».

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «المحامي بتاعي قالي خليها تروح تتنازل، كلمتها قالت لي مش عاملة توكيل تنازل للمحامي، ومرة تقولي أصلي هروح بكرة، ومكنتش مدياها خوانة وصورت معاها».

وتابعت الفنانة: «القضية أصبحت في صالحي بعد أن كنت متهمة، وتم الحكم بحبس متهم بانتهاك خصوصيتي، والحبس لمدة عام.. يا رب يتمسك في لجنة بكرة أو شرطة السياحة تاخده».

وواصلت: «لم أرفع أي قضية ضدها، أما هي فقد رفعت ضدي محضر إزعاج وترتب عليه غرامة 20 ألف جنيه، وبعدها طالبت بتعويض بمليون جنيه وحصلت على حكم بـ100 ألف جنيه، وبعد كده القضية رجعت للمرافعة تاني والحمد لله مدفعتش الـ100 ألف جنيه».