طارق علام: علمت موعد وفاة والدتي برسالة ربانية

قال الإعلامي طارق علام، إنه كان مرتبطا ارتباطًا قويًا بوالدته لأنها كانت له بمثابة الأب والأم، وخلال دخولها في وعكة صحية، وإصابتها بفشل كلوي، وأصحبت بين الحياة والموت: «كنت بخلص شغل وأروح المستشفى لوالدتي أنتظر أجلس بجوارها».

رسالة بموعد الوفاة

وأوضح طارق علام خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: «أثناء جلوسي غفوت للحظات، لأن في ذلك الوقت لم أذق طعما للنوم، ثم انزعجت وصحوت مخضوض، على رسالة ربانية كان محتواها :«والدتك هتتوفى الصبح، اعمل حسابكم وهتخرج من المستشفى بكره وهتدفنها».

طارق علام يتلقى خبر وفاة والدته

وتابع: «وقت جلوسي في سيارتي لانتظار لقاء والدتي بربها، حتى مطلع الفجر، لتبدأ أغنية علي الحجار: «لما الشتاء يدق الببان، وتنادينا الذكريات، لقيت نفسي بعيط، وبقول يا رب تبقى كويسة» مكملًا: «كلمت ربنا وأنا ماشي بعربيتي أن يمد في عمرها أنا بحبها وما ليش غيرها وهي اللي فاضلالي في الحياة، واختيارك وأمرك حتى أن وصلت إلى منزلي، وبعدها بدقائق قليلة، دق جرس التليفون الأرضي، فوجدت ابن عمتي يبلغني بوفاة والدتي، فرديت عليه قولت له عرفت».