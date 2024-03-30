طارق علام: ربنا أرسل لي رسائل منذ صغري لم أفهمها إلا عندما كبُرت

كشف الإعلامى طارق علام إنه يجب توطيد علاقتنا بربنا، وأننا جميعًا ننتسب إلى الله ونموت أثناء نومنا «موتى صغرى»، موضحًا أن كل نفس يخرج من الإنسان «نفس خارج وداخل بنتحدث فيه لربنا» قائلا :«ربنا يجلعنا من عباده القلائل، قليل من عباده الشكور».

وأوضح «علام» خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن علاقتنا بربنا يوجد بها جزء حائر ما بين الجسد والنفس والروح قائلا: «اللي بيوصل لهذا المنطق بيعرف شفرة الحياة».

وتابع: «أن الكثير مننا بيسعى في أشياء لاتفيد الدنيا، فعلاقتنا بربنا يجب أن نعي جيدًا ماذا بعد؟، موضحًا أنه ربنا أنعم عليه بالكثير من النعم، لأنه يتيم منذ صغره، فكان الله سبحانه وتعالى يرسل لي رسائل لم أكن أفهمها، وأيقنتها عندما كبُرت».