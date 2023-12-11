طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات ويشيد بالإقبال الجماهيري على اللجان
كتب:
محمد أباظة
08:58 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الإعلامي طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
أدلى الإعلامي طارق علام بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشيخ زايد الثانوية بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.
وحرص «علام» على التحاور مع بعض المواطنين حول أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري في ظل الظروف الخارجية الصعبة المحيطة بمصر.
الإقبال الجماهيري الكبير على اللجان الانتخابية
وأشاد علام بالإقبال الجماهيري الكبير على اللجان الانتخابية ومشاهد اصطحاب الأطفال لتعليمهم معنى الانتماء الوطني.
وأشاد الإعلامي بحرص ذوي الهمم وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم، مطالبا من لم يصوت حتى الآن بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
والتف المواطنون حول «علام» فيما تشبه مظاهرة الحب، والتقط علام الصور التذكارية مع المواطنين وسط فرحة الشباب أمام اللجنة الانتخابية.