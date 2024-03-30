الإعلامي طارق علام: ربنا أكرمني برحلة أثناء طفولتي شُفت فيها مستقبلي

روى الإعلامى طارق علام موقفًا عاشه أثناء صغره، عندما كان تلميذًا في المرحلة الابتدائية: «طلعت رحلة تابعة للمدرسة شُفت فيها مستقبلي».

وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: أثناء الرحلة قُمت بزيارة المدرسة الإعدادية التي التحقت بها فيما بعد، وكذا امتدَّت الزيارة لمبنى التلفزيون وكلية الشرطة، وتشاء الأقدار أن ألتحق بكلية الشرطة وأصبح ضابطًا، ومن ثم عملت بالإعلام.

وتابع «علام»: الله سبحانه وتعالى يرسل لي رسائل ربانية في مواقف خاصة بحالات إنسانية».