«زراعة الإسكندرية» تصدر توصيات لرعاية وضمان إنتاج وفير من محصول القمح

أعلن الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إصدار توجيهات وتوصيات لمزارعي القمح للحصول على إنتاج وفير وجيد هذا الموسم، مشيرا إلى عقد ندوة إرشادية بحضور المهندسة تريزه سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شؤون الإرشاد الزراعي والمهندسة جهاد السعيد الشاذلي، رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية لتنفيذ الاجتماع الأول للحملة القومية للقمح بالإسكندرية موسم 2024/2023، بالقاعة الإرشادية بالمديرية.

أهم التوصيات

وأشار قاسم، إلى أنه جرى مناقشة أحوال محصول القمح بعد فتره طويلة من البرودة والصقيع، وأهم المشكلات والمعوقات المثارة من الأخصائيين، والحلول المقترحة من اللجنة العلمية، حيث تم التوصية على حث وتوعية المزارعين، بضرورة توريد القمح هذا العام.

- الاهتمام بالري في هذه المرحلة من عمر النبات، وهي مرحلة الطور اللبنى والعجيني، للتطويل فترة امتلاء الحبوب، مع مراعاة أن يكون الري على الحامي وعلى فترات متقاربة، وعدم الري أثناء هبوب الرياح لتجنب الرقاد.

- عند النضج الفسيولوجي «اصفرار حامل السنبلة» يمنع الري تماما.

- عدم إضافة التسميد النتروجيني بعد طرد السنابل.

- تفادي التغريق أو التعطيش أثناء ري القمح عموما.

- أهم الأمراض التي تصيب القمح وكيفية مكافحتها.

- أهم الآفات الحشرية مثل المن والقواقع، وكيفية مكافحتها عن طريق المكافحة بالطعم السام والجاذب.

- مراعاه عدم التأخر في الحصاد حتى نتفادى مشاكل انفراط الحبوب.

- ضرورة المرور المتكرر لمتابعة ظهور الأصداء ومقاومتها، خاصة في الزراعات المتأخرة.

المحصول بحالة جيدة

أوضح قاسم، أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع، على أن المحصول بحاله جيدة، ولا توجد أي إصابات نتيجة اهتمام مسؤولي متابعة محصول القمح بمديرية الزراعة بالإسكندرية وتوجيهاتهم لمزارعي القمح، وهم الدكتورة ثناء حمد عبد السلام رئيس الحملة القومية للقمح، الدكتور رمضان بهي الدين محمد، أستاذ متفرغ بقسم بحوث حشرات القمح، الدكتور إبراهيم دراز، دكتور بقسم بحوث أمراض القمح.