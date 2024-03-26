«زراعة الإسكندرية»: محصولا القمح والفول خاليان من الأمراض.. وننتظر إنتاجا وفيرا

أكد الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، خلو محصولي القمح والفول من الأمراض، مما يبشر بالخير في إنتاج محصول وفير ومبشر بالخير.

المحصول بخير

أضاف قاسم لـ«الوطن» أنه تم المرور والتوجه إلى الإدارة الزراعية بالعامرية، إذ جرى تفقد مبنى الإدارة الزراعية وأقسامها ومكتبة الثقافة الزراعية، والاطمئنان على سير العمل بالإدارة، ثم تم المرور على زمام إدارة العامرية، منطقة مريوط بقرى «عرابي، صلاح الدين، أبو دومة» لمتابعة حالة الزراعات الشتوية موسم 2024/2023، إلى جانب المرور على محصول القمح صنف سدس 14 وجيزة 171، وتلاحظ بفحص الحقول أنها في طور النضج اللبني، وجميع الحقول خالية من أي إصابات فطرية أو حشرية.

تقليل المعوقات

وأشار، إلى معاينة الفول البلدي صنف 716 في مرحلة اكتمال ملئ القرون، وتناول الحديث طرق الحصاد وطرق الحصول على محصول يحمل صفات الجودة للخرشوف، إلى جانب زراعة بنجر السكر صنف عديد الأجنة، ووقت حصاد المحصول ونقله للمصنع.

وتناول اللقاء مع جمهور المزارعين المعوقات التي تواجههم خلال موسم الحصاد، والعمل على تقليلها، وجرى توجيههم نحو الإدارة الجيدة لمحصول البنجر من الزراعة وحتى الحصاد.