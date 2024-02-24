«زراعة الإسكندرية»: تشكيل لجنة لفحص محاصيل الجوافة والقمح

أعلن الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تشكيل فريق من المتخصصين للمرور على الأراضي الزراعية لمكافحة الآفات الزراعية والحشائش، وذلك بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة.

فحص الزراعات البستانية

وأشار الششتاوي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم تكليف فريق من المتخصصين مكون من المهندس محمود محمد إسماعيل، مفتش الرقابة على المبيدات، والمهندسة شيماء محمد حمادة، رئيس قسم آلات المقاومة بالمديرية، بالمرور على الزراعات بمنطقة «الطريق الدولي، وعزبة نصر نمرة الميزينينا» زمام إدارة المعمورة الزراعية، وتم فحص عدة زراعات بستانية وهي «الجوافة»، والمحاصيل حقلية «القمح».

حالة المحاصيل الزراعية

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوى، أنه من خلال المرور تلاحظ وجود حشائش نتيجة إهمال الحقل وطرد سنابل مبكر نتيجة للضغط الفيسيولوجي على النبات، أما البرسيم لا يوجد سوى إصابات بالقواقع والكرنب وإصابات بالدودة القارصة والقواقع، وبالنسبة لزراعات الكوسة والفول البلدي حالة المحاصيل جيدة ولا يوجد بها إصابات، وتم توصية المزارعين بطرق المكافحة واستخدام المبيدات الموصى بها من الوزارة.