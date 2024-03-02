«زراعة الإسكندرية» تصدر توصيات فنية لمقاومة الحشائش بحقول القمح

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول استراتيجي مهم والعمل على زيادة إنتاجية الفدان، بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتعاون بين مركز البحوث الزراعية والحملة القومية للقمح برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الهادى، تم تدريب المزارعين على مقاومة الحشائش لمحصول القمح.

توصيات فنية للمزارعين

وأشار الششتاوي إلى أنه‏ تم تنفيذ يوم حقل بإدارة العامرية منطقة النهضة، بقرى«المسيري 1- 2، وقاد، أبوسمبل 2» بحضور جمهور المزارعين بالمنطقة والدكتورة ثناء عبد الكريم، رئيس الحملة القومية للقمح، والدكتور رمضان محمد بهي الدين، أستاذ دكتور متفرغ بقسم بحوث حشرات القمح، والدكتور إبراهيم دراز، قسم بحوث أمراض النبات، والمهندس أيمن فتحي، أخصائي المحصول بإدارة العامرية الزراعية.

وقد تم إعطاء المزارعين أهم التوصيات الفنية للمحصول في هذه الفترة والتنبية على ضرورة مكافحة أي إصابات حشرية أو مرضية فور ظهورها.

خطورة الخلط

وأوضح الششتاوي أنه جرى التنبيه على أهمية الانتهاء من إضافة الدفعة الأزوتية الأخيرة والري، كما تم التحذير من الوقوع في الأخطاء الشائعة من المزارعين أثناء فترة رش الحشائش، وخطورة خلط مبيدات الحشائش، وأن كل مرحلة عمرية للحشائش المبيد الذي يناسبها.