علي الهلباوي يختتم مهرجان ليالي الإنشاد في عمان الاثنين المقبل

يستعد الفنان علي الهلباوي لإحياء أولى حفلاته الغنائية في سلطنة عمان، يطل خلالها على مسرح دار الأوبرا السلطانية، وذلك مساء الاثنين المقبل.

تفاصيل حفل علي الهلباوي في دار الأوبرا

ويضع علي الهلباوي لمسته الغنائية في حفل ختام مهرجان أمسيات الإنشاد في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط، في إحدى أكبر حفلاته العربية لهذا العام، ويشاركه في الحفل الموسيقار باسم درويش، مؤسس فرقة كايرو ستيبس.

حفلات ليالي الإنشاد الديني بمشاركة مصر والمغرب

واحتضنت ليالي الإنشاد في مسقط مشاركات دولية من المغرب وسوريا ومصر، من بينها حفل الفرقة المغربية "ابن عربي" والفرقة العمانية "الزاوية" وفرقة المولويين والأناشيد الشامية السورية.