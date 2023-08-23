علي الهلباوي يكشف كواليس مشاركته في الحفل العالمي لقمة العشرين بالهند

كشف الفنان علي الهلباوي، عن كواليس مشاركته في الحفل العالمي لقمة العشرين بالهند، مشيرا إلى أن مشاركته في الحفل مسؤولية كبيرة.

أجواء رائعة بالحفل

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، إنه سعيد جدا بالمشاركة، والأجواء رائعة، لافتا إلى أن هناك 28 مطربا ومطربة سيشاركون في الحفل.

ولفت إلى أن مدير المهرجان سعيد بمشاركته في الحفل العالمي لقمة العشرين، وطلب منه المشاركة في المهرجان الصوفي بشهر ديسمبر المقبل.

وتابع: «الثقافات اللي أنا موجود وسطها بعيدا عن الحفل جميلة جدا، ونسمع بعضاً وكل واحد بيغني بثقافته، وأنا بتعلم من ثقافات الناس المشاركة».

أقرب ثقافة لمصر

وأردف: «المطربون اللي أنا مشارك معاهم مبسوطين، وبيحاولوا يقلودني في الغناء وفي العُرب التي أقولها»، مشيرا إلى أن أقرب ثقافة لمصر هي الهند، ولديهم مقام العجم والنهاوند.

وأوضح، أنه سيردد عبارة «العالم عيلة واحدة»، وكل مغني مشارك في الحفل سيقول نفس الجملة ولكن بلغته.