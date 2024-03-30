شريف مدكور لـ«ع المسرح»: فخور بلقب مذيع ستات مصر وأعتبره «تاج على راسي»

قال الإعلامي شريف مدكور إنَّ جمهوره هو أكبر رابط بينه وبين برنامجه، وهذه نعمة من الله عز وجل، موضحًا: «وجود جمهور ينتظرك كل يوم الساعة 4.. قاعد لك يتفرج.. نعمة كبيرة من ربنا، وجمهوري غالبيتهم سيدات فوق الـ40 وأطفالهم».

وأضاف «مدكور»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»: «عندما أُطلق عليا مذيع ستات مصر، وقالوها بطريقة فيها تريقة، افتكروني هزعل ولكن المفاجأة بقولهم: ده تاج على راسي ثقتهم فيا وحبهم لبرنامجي، وإنه يتقال عليا كده، أمهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقة عمياء».

حب الأطفال لبرنامجه

وتابع: «قُلت على نفسي ماركة مسجلة، ويا رب أبقى قد الثقة دي، وساعات بطلع في برنامجي أوجّه رسالة للأطفال إنه مينفعش نشرب قهوة.. مينفعش نشرب شاي، لازم نغسل أسناننا، لأجد مقاطع فيديو ترسلها لي الأمهات في اليوم التالي إن أولادهم نفذوا ما قلته.. لأن أبناءهم سمعوا توجيهاتي ويرددون عمو شريف قال مانعملش كده تاني، ودي أكتر حاجة بتفرحني».